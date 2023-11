Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 28,43 EUR zu.

Das Papier von Daimler Truck legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 28,43 EUR. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 28,49 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 874.330 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 34,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2023). 20,68 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,57 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,02 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2023. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.860,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 12.104,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,36 EUR je Aktie belaufen.

