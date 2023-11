Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Daimler Truck im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 28,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 28,35 EUR zeigte sich die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Bei 28,49 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,32 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 28,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 39.901 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 17,37 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,57 EUR am 25.05.2023. Mit einem Kursverlust von 2,75 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,14 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.860,00 EUR – ein Plus von 14,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 12.104,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 21.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,38 EUR je Aktie aus.

