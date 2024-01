Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteuert sich am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 33,07 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 33,07 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,18 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 252.148 Daimler Truck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 34,44 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 4,14 Prozent zulegen. Am 25.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 19,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,67 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.860,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 13.507,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,43 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

