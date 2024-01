Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 32,95 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 32,95 EUR. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 32,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 32,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 18.098 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 4,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 46,67 EUR.

Am 07.11.2023 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,61 Prozent auf 13.860,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,43 EUR im Jahr 2023 aus.

