Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag höher

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 28,78 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,07 EUR. Bei 28,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.280.455 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 33,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 22,48 EUR. Abschläge von 28,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 44,67 EUR.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

OP 'am offenen Herzen': Daimler Truck stellt Entwicklungsplattform um - Daimler Truck-Aktie profitiert

Mercedes-Aktie höher: Mercedes-Chef verdient über sechs Millionen Euro

Daimler Truck-Aktie in Rot: Daimler Truck steigert Umsatz und Gewinn - Aktienrückkaufprogramm möglich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

Bildquellen: Daimler Trucks