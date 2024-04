Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 45,49 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 45,49 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 46,13 EUR. Bei 45,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 684.881 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,73 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.05.2023). Mit Abgaben von 39,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,02 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 55,00 EUR aus.

Daimler Truck ließ sich am 01.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent auf 14.950,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 03.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 20.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,68 EUR je Aktie belaufen.

