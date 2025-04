Daimler Truck Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagmittag mit Daimler Truck ein

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,1 Prozent auf 33,69 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,1 Prozent auf 33,69 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,87 EUR an. Bei 35,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 1.361.900 Stück.

Am 12.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,28 EUR an. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 37,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,11 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 46,50 EUR angegeben.

Am 14.03.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 1,48 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 14,35 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 20.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 4,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Aktienempfehlung Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Daimler Truck-Aktie mit Buy

Daimler Truck-Aktie fällt: Daimler Truck verkauft weniger Fahrzeuge in Q1