Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 41,94 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 41,94 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 42,00 EUR. Bei 41,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 305.631 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,59 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,26 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,02 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,25 EUR an.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 0,90 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,26 Mrd. EUR – ein Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte Daimler Truck die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

