Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 41,59 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,7 Prozent auf 41,59 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 42,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 637.558 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,55 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,00 EUR.

Am 03.05.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 13,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

