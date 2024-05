Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 41,56 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 41,56 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,79 EUR an. Bei 41,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59.120 Daimler Truck-Aktien.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Am 26.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 33,66 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,25 EUR.

Am 03.05.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,26 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 13,20 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,65 EUR je Aktie.

