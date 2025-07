Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Daimler Truck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 41,90 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 41,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 42,02 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,75 EUR aus. Bei 41,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 35.601 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 29,33 Prozent sinken.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,44 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12,45 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,26 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2025 erfolgen. Am 30.07.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,91 EUR je Daimler Truck-Aktie.

