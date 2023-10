Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 31,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,90 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 493.564 Daimler Truck-Aktien.

Am 10.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,31 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 8,58 Prozent zulegen. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,04 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 47,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent auf 13.880,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,41 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

