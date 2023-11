Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Freitagmittag tiefer

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 28,12 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 28,12 EUR ab. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,99 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 458.700 Daimler Truck-Aktien.

Am 10.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,31 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 1,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,14 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 07.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,36 EUR je Aktie.

