Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 28,31 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 28,31 EUR ab. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 27,99 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 848.586 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 21,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2023 bei 27,57 EUR. Mit Abgaben von 2,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,14 EUR.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.860,00 EUR – ein Plus von 14,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 12.104,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 21.03.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

