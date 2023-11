Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Freitagvormittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 28,31 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 28,31 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 28,31 EUR. Bei 28,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.906 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,19 Prozent hinzugewinnen. Am 25.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,14 EUR an.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 21.03.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,36 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

