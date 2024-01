Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 32,39 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 32,39 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 32,37 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,00 EUR. Zuletzt wechselten 493.890 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 34,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,88 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,67 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 07.11.2023 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 13.860,00 EUR gegenüber 13.507,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,42 EUR je Aktie.

