Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Mittag zu

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 43,95 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 43,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 43,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 184.037 Daimler Truck-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,72 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,75 Prozent. Am 26.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 37,27 Prozent wieder erreichen.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 51,71 EUR angegeben.

Am 01.03.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent auf 14.950,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 03.05.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,55 EUR je Aktie.

