Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag verlustreich

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 42,07 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 42,07 EUR ab. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,05 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.210 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,24 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,61 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 29,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,50 EUR.

Am 07.11.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 14.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 19.03.2026 werfen.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

