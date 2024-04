Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 46,11 EUR zu.

Das Papier von Daimler Truck legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 46,11 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,28 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 566.469 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 3,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 40,21 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,02 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,00 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.950,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,68 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX steigt zum Start des Mittwochshandels