Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 45,99 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 46,23 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 55.127 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 3,59 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 40,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,02 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 01.03.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 EUR, nach 0,64 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.950,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daimler Truck einen Umsatz von 14.783,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 03.05.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 20.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,68 EUR je Daimler Truck-Aktie.

