Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag in Rot

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 41,40 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 41,40 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 41,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 611.903 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Bei 29,61 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,48 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,42 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,44 EUR an.

Am 13.05.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,00 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 01.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,91 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

