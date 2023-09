Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Vormittag zu

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 32,74 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 32,74 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 32,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27.322 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.08.2023 erreicht. Gewinne von 4,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,35 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.880,00 EUR – ein Plus von 14,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 12.104,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,25 EUR je Aktie aus.

