Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 31,27 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 31,27 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,19 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,31 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 749.097 Aktien.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 34,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 24,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 47,29 EUR angegeben.

Am 01.08.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 EUR gegenüber 1,12 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.880,00 EUR im Vergleich zu 12.104,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,41 EUR je Daimler Truck-Aktie.

