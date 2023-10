Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag gesucht

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 31,39 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 31,39 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 31,46 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.026 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 34,31 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 9,30 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 24,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 47,29 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 01.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.880,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,41 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker

DAX aktuell: Anleger lassen DAX letztendlich steigen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu