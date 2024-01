Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 32,38 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 32,38 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 32,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,24 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 364.281 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 34,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,36 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,85 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,67 EUR an.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 13.860,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.507,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Daimler Truck am 01.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,42 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

XETRA-Handel DAX zum Ende des Donnerstagshandels leichter

XETRA-Handel LUS-DAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein