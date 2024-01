Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag im Aufwind

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 32,31 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 32,31 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 32,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.432 Daimler Truck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 6,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 17,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 46,67 EUR.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

