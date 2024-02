Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Mittag Boden gut

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 34,58 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 34,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 34,67 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 98.001 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,77 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 0,55 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,57 EUR. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 20,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,78 EUR belaufen. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 46,83 EUR.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.860,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.507,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 01.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

