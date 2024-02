Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 34,60 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 34,60 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,67 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 179.039 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 34,77 EUR erreichte der Titel am 09.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.05.2023 (27,57 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,83 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13.860,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Daimler Truck dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,44 EUR je Daimler Truck-Aktie.

