Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Montagvormittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 34,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,62 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,48 EUR. Zuletzt wechselten 13.638 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 34,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 0,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 20,27 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,83 EUR.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,13 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.860,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.507,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.03.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

