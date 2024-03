Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 44,46 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 44,46 EUR. Bei 44,59 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 523.453 Daimler Truck-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 44,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 0,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.05.2023 bei 27,57 EUR. Abschläge von 37,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,70 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 51,71 EUR.

Am 01.03.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,48 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent auf 14.950,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,55 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

