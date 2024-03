Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 44,23 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 44,23 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 44,59 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 75.783 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 44,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 1,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.05.2023 Kursverluste bis auf 27,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 37,67 Prozent wieder erreichen.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,71 EUR.

Am 01.03.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 14.950,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.05.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.03.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,55 EUR je Daimler Truck-Aktie.

