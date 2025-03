Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag mit Verlusten

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 40,69 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 40,69 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 40,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 336.077 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,08 Prozent hinzugewinnen. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,23 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,50 EUR.

Am 07.11.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,48 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 14.03.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 19.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Daimler Truck.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,17 EUR je Aktie aus.

