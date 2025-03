Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Vormittag

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 40,88 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 40,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 41,31 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 45.056 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,54 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,50 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 07.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,48 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,11 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 14.03.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 19.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,17 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel DAX schwächelt nachmittags