Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag nahe Vortagesniveau

So bewegt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 45,71 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 45,71 EUR zeigte sich die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 46,26 EUR. In der Spitze büßte die Daimler Truck-Aktie bis auf 45,67 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 171.946 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 4,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 39,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,02 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Daimler Truck am 01.03.2024 vor. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,13 Prozent auf 14.950,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.783,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 20.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX steigt zum Start des Mittwochshandels