Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag in Grün

Um 15:52 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 31,42 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie legte bis auf 31,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 730.042 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,00 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 22,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 28,47 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 44,17 EUR.

