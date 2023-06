Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 30,75 EUR zu. Bei 30,80 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.017 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. 8,31 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,48 EUR. Abschläge von 26,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,17 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

