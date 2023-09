Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 33,17 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 33,17 EUR. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 33,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,39 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 190.284 Daimler Truck-Aktien.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 3,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 22,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 47,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 47,00 EUR angegeben.

Am 01.08.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 1,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,12 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13.880,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,67 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 4,47 EUR je Aktie aus.

