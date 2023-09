Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 33,47 EUR nach oben. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,47 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,39 EUR. Bisher wurden heute 390.636 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,51 Prozent. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 32,85 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 47,00 EUR angegeben.

Am 01.08.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,11 EUR gegenüber 1,12 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.880,00 EUR im Vergleich zu 12.104,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,47 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

