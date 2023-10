Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagmittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 31,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 31,80 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 31,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 281.098 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,31 EUR) erklomm das Papier am 10.08.2023. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 7,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 24,59 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 29,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 47,29 EUR.

Am 01.08.2023 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,67 Prozent auf 13.880,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.104,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

