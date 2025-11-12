DAX24.351 +1,1%Est505.790 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 +4,8%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1574 -0,1%Öl64,68 -0,7%Gold4.127 ±0,0%
Aktie im Fokus

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteuert sich am Mittwochmittag

12.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 36,33 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 36,33 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 36,46 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,24 EUR. Zuletzt wechselten 230.394 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 19,85 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 15,28 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,63 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,77 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,70 Prozent auf 10,55 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 19.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,39 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
