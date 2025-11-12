Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 36,29 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 36,29 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 36,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,24 EUR. Bisher wurden heute 453.415 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 30,78 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 15,18 Prozent sinken.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,63 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,77 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,55 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

