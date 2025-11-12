Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochvormittag kaum bewegt

Daimler Truck im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zum Vortag unverändert notierte die Daimler Truck-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 35,93 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 35,93 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 36,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 35,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.348 Daimler Truck-Aktien.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 16,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,63 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,00 EUR aus.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,77 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,55 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,39 EUR fest.

