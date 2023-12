Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Mittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 32,70 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 32,70 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,85 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 209.100 Daimler Truck-Aktien.

Bei 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Bei einem Wert von 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,67 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.860,00 EUR – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13.507,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

