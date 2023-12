Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag im Plus

Daimler Truck im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 32,72 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Bei 32,85 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,50 EUR. Bisher wurden heute 448.025 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Bei 34,31 EUR markierte der Titel am 10.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,86 Prozent hinzugewinnen. Am 25.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 46,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 07.11.2023. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.860,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 21.03.2024 gerechnet.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,35 EUR je Aktie.

