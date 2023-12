Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Dienstagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 32,49 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 32,49 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 32,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.912 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,60 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 27,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2023). Mit einem Kursverlust von 15,14 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 46,67 EUR.

Am 07.11.2023 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 13.860,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.507,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

