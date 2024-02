Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Dienstagmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 34,91 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 34,91 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,60 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 246.158 Aktien.

Am 13.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,94 EUR an. 0,09 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,03 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,78 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,83 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Am 07.11.2023 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,13 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 13.860,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.507,00 EUR erwirtschaftet worden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 20.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

