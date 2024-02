Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Dienstagnachmittag nach

Daimler Truck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 34,55 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 34,55 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,38 EUR. Bei 34,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 404.978 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,94 EUR erreichte der Titel am 13.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,57 EUR ab. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 25,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,78 EUR, nach 1,30 EUR im Jahr 2022. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 46,83 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.860,00 EUR im Vergleich zu 13.507,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 01.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2023 4,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

