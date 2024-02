Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag leichter

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 34,56 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 34,56 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.355 Daimler Truck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,77 EUR erreichte der Titel am 09.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 26.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 25,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.860,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 13.507,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Daimler Truck.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

