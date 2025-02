Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck steigt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 42,11 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 42,11 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 42,57 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 883.992 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. 13,13 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,61 EUR am 12.09.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 29,68 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,29 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,19 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,86 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsende

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsende

DAX-Handel aktuell: DAX notiert nachmittags im Plus