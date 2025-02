Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Vormittag freundlich

Daimler Truck im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 41,64 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 41,64 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 41,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 41,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.008 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. 14,41 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,29 EUR aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,13 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,86 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 20.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,15 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Freundlicher Handel: DAX klettert zum Handelsende

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsende

DAX-Handel aktuell: DAX notiert nachmittags im Plus